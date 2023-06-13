В Росії горить чергова нафтобаза

Сильна пожежа сталася на нафтобазі у Краснодарі. Як пишуть росЗМІ горить нафтобаза біля Яблонівського мосту.
За словами очевидців, дим видно за кілька кілометрів.
Причини пожежі наразі невідомі.
Сильна пожежа сталася на нафтобазі у Краснодарі. Як пишуть росЗМІ горить нафтобаза біля Яблонівського мосту.
За словами очевидців, дим видно за кілька кілометрів.
Причини пожежі наразі невідомі.
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