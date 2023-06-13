Суспільство

В Росії горить чергова нафтобаза

13 Червня 2023 07:42
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Сильна пожежа сталася на нафтобазі у Краснодарі. Як пишуть росЗМІ горить нафтобаза біля Яблонівського мосту.

За словами очевидців, дим видно за кілька кілометрів.

Причини пожежі наразі невідомі.


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