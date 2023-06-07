Суспільство

В російському Шебекіно потужна пожежа на лакофарбовому заводі В Бєлгородській області у місті Шебекіно спалахнув лакофарбовий завод “Фарби Білогір’я”. Місцеві російські телеграм-канали повідомили, що вогонь охопив лакофарбовий завод “Фарби Білогір’я”, що розташований у місті Шебекіно на кордоні з Україною.



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