Суспільство

В російському Шебекіно потужна пожежа на лакофарбовому заводі

7 Червня 2023 17:28
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росія

В Бєлгородській області у місті Шебекіно спалахнув лакофарбовий завод “Фарби Білогір’я”.

Місцеві російські телеграм-канали повідомили, що вогонь охопив лакофарбовий завод “Фарби Білогір’я”, що розташований у місті Шебекіно на кордоні з Україною.


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