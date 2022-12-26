В російському Енгельсі пролунали вибухи в районі аеродрому

У російському місті Енгельс Саратовської області лунала система повітряної тривоги. Місцеві жителі чули звуки вибухів поблизу аеродрому російської стратегічної авіації.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

За даними Baza, площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо людей госпіталізували.

Російське Міноборони підтвердило вибухи у Енгельсі. Там заявили, що ППО збили на малій висоті під час підльоту до військового аеродрому “Енгельс” безпілотник.

“Внаслідок падіння його уламків 3 російські військові, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення. Авіатехніка пошкоджень не зазнала”, – зазначили у Міноборони.