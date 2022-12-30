Суспільство

В РФ раптово помер генеральний конструктор нових ракет-носіїв “Ангара” Нестеров

30 Грудня 2022 10:13
51
росія

У Росії помер генеральний конструктор нових ракет-носіїв “Ангара” 73-річний Володимир Нестеров.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Нестеров з 2005 по 2012 рік очолював російський державний космічний науково-виробничий “Центр імені Хрунічева”, де розробляли ракети-носії сімейства “Протон” і розгінні блоки до них. Після цього він керував проєктом створення ракети-носія “Ангара”, запущеним у 2014 році.

Після випробувань Нестеров звільнився з центру, мовляв, вважав своє завдання виконаним. Втім, згодом конструктора звинуватили у розтраті 5,3 млрд руб.

Смерть Нестерова продовжує марафон смертей російських чиновників і топменеджерів. Так, 24 грудня пішов з життя Олександр Бузаков – керівник будівництва підводних човнів, з яких обстрілювали Україну. А 25 грудня помер колишній головнокомандувач російськими Сухопутними військами Олексій Маслов.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Грудня 2022 11:19
11

Дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки, – Укренерго
30 Грудня 2022 11:42
2

Знищено 58 із 70 крилатих ракет, чотири БПЛА і вертоліт МІ-8. Повітряні сили уточнили дані за 29 грудня
30 Грудня 2022 09:34
35

За ніч Повітряні сили збили загалом 16 “Шахедів”
30 Грудня 2022 08:17
42

За добу Росія втратила на війни в Україні 690 окупантів, 58 крилатих ракет, 23 дрони та 8 танків
30 Грудня 2022 07:12
20

Сили оборони відбили ворожі атаки в районі 11 населених пунктів на Донбасі, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
усі думки