В РФ багатодітним батькам скасували відстрочку від мобілізації

Російський генштаб скасував пункт про відстрочку під час проведення мобілізації для багатодітних батьків. Відповідне рішення, підписане Валерієм Герасимовим, направили до військкоматів ще наприкінці грудня.

Про це повідомила голова комітету Держдуми з питань сім’ї Ніна Останіна з посиланням на заступника голови СПЛ Ірину Кіркору.

Цю інформацію видання «Чита.ру» підтвердив військком Забайкальського краю Юрій Шувалов. За його словами, рішення про відстрочення для багатодітних батьків скасували 21 грудня. Місцеві суди вже відмовляють таким призовникам у поверненні з армії.

Відстрочку від мобілізації батькам із трьома та більше неповнолітніми дітьми почали видавати з жовтня. Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов тоді заявив, що “це, по суті, жест доброї волі Міністерства оборони”.