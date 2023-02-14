В Одесі працівники військкомату намагалися силоміць затримати чоловіка. У командуванні відреагували

У соцмережах 14 лютого з’явилося відео, як працівники військкомату в Одесі намагалися силоміць затримати чоловіка у громадському місці. У командуванні повідомили про початок службового розслідування.

Про це йдеться на сторінці оперативного командування «Південь» у Facebook.

В ОК кажуть, що конфліктна ситуація сталася під час роботи групи військовослужбовців одного з центрів комплектування під час оповіщення громадян, які підлягають мобілізації. За цим інцидентом військова служба правопорядку проводить службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень.

Як пише «Суспільне», це сталося неподалік ринку «Привоз». На відео видно, як група людей у військовій формі затримує чоловіка в цивільному одязі, який чинить опір: він лежить на землі, відпихається від них ногами та просить прибрати руки й відійти.

«Некоректна поведінка військовослужбовців засуджена командуванням. Керівники обласного і районного ТЦК та СП притягнуті до дисциплінарної відповідальності», — кажуть в ОК «Південь».

У командуванні додали, що з особовим складом, який залучений до заходів оповіщення, проводять додаткові роз’яснювальні заняття та тренінги із залученням юристів і психологів.

«Водночас маємо нагадати, що заходи мобілізації — це не особиста забаганка співробітників ТЦК та СП. Це загальнодержавні заходи, що покликані сформувати резерв Сил оборони», — зазначили в ОК.