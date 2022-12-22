Суспільство

В Маріуполі з березня з’явилося понад 10 тис. нових могил, – АР

22 Грудня 2022 14:49
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окупація

Журналісти Associated Press завдяки супутниковим знімкам встановили, що з березня по грудень в окупованому Маріуполі з’явилася 10 300 нових могил.

Про це повідомляє АР.

Супутникові знімки демонструють, що більшість могил розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим Маріупольского району. AP підрахувало, що загальна площа, зайнята новими могилами, становить понад 51 500 квадратних метрів. Аналіз відеоматеріалів показав, що росіяни використовують важку техніку для риття довгих траншей, які потім засипають їх назад.

Могили виглядають як земляні насипи, іноді з дерев’яними хрестами з іменами та датами, але здебільшого з накресленими від руки номерами на невеликих табличках. Деякі могили були позначені більш ніж одним номером, що потенційно вказує на більш ніж одного похованого.

Троє судових археологів, які мають досвід у розслідуванні воєнних злочинів, пов’язаних з масовими похованнями, вважають аналіз обґрунтованим, зважаючи на обмеженість наявної інформації та відсутність доступу до могил. Один зі спеціалістів, до якого звернулось агентство, наголосив, що кількість могил не обов’язково відповідає кількості вбитих українців.

AP зазначає, що місця масових поховань в інших частинах України, ексгумовані міжнародними судово-медичними експертами, часто містили більше одного набору людських останків в одній могилі. Багато з них мали явні ознаки насильницької смерті, такі як травми від вибуху, кульові поранення та руки, зв’язані мотузкою.


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