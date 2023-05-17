Суспільство

В Авдіївці залишаються ще більше тисячі мешканців

17 Травня 2023 21:36
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авдіївка

У місті Авдіївка, яке останніми місяцями було однією з найгарячіших точок на лінії фронту, досі залишається більше тисячі цивільних – про це сказав в ефірі телемарафону українських каналів представник української армії.

“В Авдіївці залишаються люди, їх більше тисячі. Там є “пункт незламності”, у пункті є їжа, інтернет. Продовжуються хаотичні обстріли міста, хоча на перший погляд їх поменшало. Розвідка каже, що в окопах – мінімальна кількість [російської] піхоти” , пересування техніки теж скоротилося, обстріли здебільшого з мінометів”, – сказав представник об’єднаного прес-центру Сил оборони за Таврійським напрямом Валерій Шершень.

Півтора тижні тому представник місцевої влади Авдіївки казав, що у місті залишилося майже 1800 мирних мешканців.

Авдіївка розташована поряд з Донецьком, за два кілометри від його північної околиці, і зазнавала обстрілів і атак від самого початку великої війни. В останні кілька місяців вона стала поряд з Бахмутом, Мар’їнкою та північною ділянкою фронту місцем найзапекліших боїв.

Бої в Авдіївці та на підступах до неї йшли й у 2014-2015 роках, перейшовши потім у форму в’ялого збройного протистояння на фронті.

До всіх цих подій в Авдіївці жили майже 40 тис осіб, а до великої війни, 2021 року, за офіційними даними, там було трохи більше ніж 30 тис жителів.


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