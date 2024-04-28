Суспільство

Ситуація на Авдіївському напрямку дуже загрозлива – ЗСУ

28 Квітня 2024 10:11
читать на русском →
авдіївка
Фугасна авіабомба (ФАБ) з універсальним модулем планерування і корекції (УМПК) / Фото з акаунту @falconua соцмережі X

У ЗСУ підтвердили, що російська війська при хронічній нестачі боєприпасів у Силах оборони просунутися на кілька кілометрів на Авдіївському напрямку. Де саме – не повідомили.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телемарафону, передає ТСН.

“На жаль, там склався ряд негативних моментів, які і призвели до ситуації тактичного рівня. Вона досить серйозна і докладають всі зусилля для того, щоб вона не переросла в серйозну загрозу. Цей напрямок для ворога досить важливий в тому плані, що вони будуть намагатися прориватися з Очеретиного вбік Покровська. Цей їхній задум зрозумілий, людей вони накопичили для нанесення удару. Але це війна, всі ми прекрасно розуміємо, що на війні бувають успіхи і певні неуспіхи”, – зауважив він.

Тимочко наголосив, що зараз важливо не дати ворогу розгорнути плацдарм, що, своєю чергою, може перетворитися на прорив.

“З однієї сторони, шкода, що ворог зміг просунутися на кілька кілометрів. Але з іншої сторони розуміємо, що ворог не зміг розгорнути на Авдіївському напрямку, як вони планували – в бік Вугледара, Покровська, Курахове, щоб захопити Донецьку область на південному напрямку”, – додав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Він пояснив, що російські військові зуміли “знайти слабкі сторони” української оборони при “хронічній нестачі боєкомплекту”.

“Ворог намагався скористатися своїм вікном можливостей. Питання в тому, які втрати вони там готові нести, щоб утримувати той зайнятий плацдарм, який вони намагалися розширити. Звичайно, там зараз бої будуть дуже жорстокі. Головнокомандувач заявив, що туди відправили як додаткові військові підрозділи, так і додаткові засоби ураження”, – підсумував Тимочко.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Квітня 2024 12:15

РФ атакувала два міста на Харківщині
28 Квітня 2024 14:56

Кремль розпочав розігрувати карту “нелегітимності” Зеленського
28 Квітня 2024 13:24

The Washington Post: Київ повинен вирішити проблему нестачі особового складу
28 Квітня 2024 11:46

В Тисі виявлено тіла двох чоловіків
28 Квітня 2024 10:39

У Набережних Челнах горить завод КамАЗ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки