Ситуація на Авдіївському напрямку дуже загрозлива – ЗСУ

У ЗСУ підтвердили, що російська війська при хронічній нестачі боєприпасів у Силах оборони просунутися на кілька кілометрів на Авдіївському напрямку. Де саме – не повідомили.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телемарафону, передає ТСН.

“На жаль, там склався ряд негативних моментів, які і призвели до ситуації тактичного рівня. Вона досить серйозна і докладають всі зусилля для того, щоб вона не переросла в серйозну загрозу. Цей напрямок для ворога досить важливий в тому плані, що вони будуть намагатися прориватися з Очеретиного вбік Покровська. Цей їхній задум зрозумілий, людей вони накопичили для нанесення удару. Але це війна, всі ми прекрасно розуміємо, що на війні бувають успіхи і певні неуспіхи”, – зауважив він.

Тимочко наголосив, що зараз важливо не дати ворогу розгорнути плацдарм, що, своєю чергою, може перетворитися на прорив.

“З однієї сторони, шкода, що ворог зміг просунутися на кілька кілометрів. Але з іншої сторони розуміємо, що ворог не зміг розгорнути на Авдіївському напрямку, як вони планували – в бік Вугледара, Покровська, Курахове, щоб захопити Донецьку область на південному напрямку”, – додав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Він пояснив, що російські військові зуміли “знайти слабкі сторони” української оборони при “хронічній нестачі боєкомплекту”.

“Ворог намагався скористатися своїм вікном можливостей. Питання в тому, які втрати вони там готові нести, щоб утримувати той зайнятий плацдарм, який вони намагалися розширити. Звичайно, там зараз бої будуть дуже жорстокі. Головнокомандувач заявив, що туди відправили як додаткові військові підрозділи, так і додаткові засоби ураження”, – підсумував Тимочко.