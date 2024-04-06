Суспільство

Десантники з 25-ї бригади знищили за один день 10 ворожих танків

6 Квітня 2024 17:13
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авдіївка
Чергова спроба російських танків прорвати оборону десантників закінчилася фіаско / Скриншот відео 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади

Воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України продовжують вести запеклі бойової дії на Авдіївському напрямку.

Лише за один день боїв, Січеславцями було відбито 11 атак та ворожих штурмів, знищено 16 одиниць ворожої техніки, з них 10 танків, 5 БМП та 1 МТ-ЛБ.

“Радимо окупантам зупинитися та спробувати зберегти своє життя! Повертайтеся додому, бо на нашій землі вас чекає тільки ганьба та смерть”, – йдеться у коментарі до відео.


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