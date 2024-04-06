Десантники з 25-ї бригади знищили за один день 10 ворожих танків

Воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України продовжують вести запеклі бойової дії на Авдіївському напрямку.

Лише за один день боїв, Січеславцями було відбито 11 атак та ворожих штурмів, знищено 16 одиниць ворожої техніки, з них 10 танків, 5 БМП та 1 МТ-ЛБ.

“Радимо окупантам зупинитися та спробувати зберегти своє життя! Повертайтеся додому, бо на нашій землі вас чекає тільки ганьба та смерть”, – йдеться у коментарі до відео.