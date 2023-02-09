Уже понад 17 тисяч людей хочуть приєднатися до штурмових бригад «Гвардії наступу»

До штурмових бригад «Гвардії наступу» вже подали понад 17 тисяч заявок.

Про це повідомив 8 лютого міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Він наголосив, що через сайт подали близько 10 500 заявок, через Центр надання адміністративних послуг — понад 6500. Ще близько 3500 дзвінків надійшло на гарячу лінію.

«Ми сьогодні маємо велику кількість патріотично налаштованих людей, які зі зброєю в руках готові захищати країну. Середній вік кандидатів — 33 роки, найстаршому — 69 років», — сказав Ігор Клименко.

Серед добровольців є хлопці 18-22 років, а також зареєструвалося близько 600 дівчат. За словами Клименка, вони зможуть працювати в медичних і логістичних підрозділах, а також у розвідувальних бригадах.

Міністр зазначив, що зі всіх добровольців 60% подають заявки в бригади Нацгвардії.