Суспільство

Уламки амфор і глечиків. На Херсонщині прикордонники виявили давньоримське поселення

20 Грудня 2022 16:02
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Прикордонники на Херсонщині виявили давньоримське поселення під час облаштування фортифікаційних споруд. Зокрема знайшли уламки амфор і глечиків

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

“На Херсонщині прикордонники виявили давньоримське поселення. Уламки амфор та глечиків виявили під час облаштування фортифікаційних споруд на узбережжі Дніпра”, – пише пресслужба.

Повідомляється, що стародавній посуд передали місцевим археологам, а місце знахідки залишили, аби зберегти артефакти для історії.

“Наразі на цьому місці буде працювати археологічна експедиція”, – наголосили в ДПСУ.


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