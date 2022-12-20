Уламки амфор і глечиків. На Херсонщині прикордонники виявили давньоримське поселення

Прикордонники на Херсонщині виявили давньоримське поселення під час облаштування фортифікаційних споруд. Зокрема знайшли уламки амфор і глечиків

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

“На Херсонщині прикордонники виявили давньоримське поселення. Уламки амфор та глечиків виявили під час облаштування фортифікаційних споруд на узбережжі Дніпра”, – пише пресслужба.

Повідомляється, що стародавній посуд передали місцевим археологам, а місце знахідки залишили, аби зберегти артефакти для історії.

“Наразі на цьому місці буде працювати археологічна експедиція”, – наголосили в ДПСУ.