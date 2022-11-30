Суспільство

Укрзалізниця не скасовуватиме поїзди у випадку нових блекаутів

30 Листопада 2022 11:14
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укрзалізниця, транспорт

У разі настання нових блекаутів “Укрзалізниця” не скасовуватиме пасажирські поїзди, як і після блекауту 23 листопада.

Про це розповів голова правління компанії Олександр Камишін.

“Ми не скасовуємо жодного поїзда і ми їдемо. Всі наші вокзали освітлені, на всіх вокзалах є тепло, зв’язок та електроенергія. Так працюватимемо і далі”, – сказав він.

Водночас Камишін додав, що затримки поїздів є неминучим наслідком будь-якого блекауту

“Але ми їдемо, не скасовуємо жодного поїзда, продовжуємо їхати”, – наголосив голова УЗ.


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