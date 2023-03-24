Укрпошта до річниці звільнення трьох міст Київщини випустить марку “Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель”

Укрпошта до річниці звільнення трьох міст Київщини 31 березня планує випустити марку “Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель”.

Про це повідомив генеральний директор АТ “Укрпошта”.

“Бувають марки круті, бувають легкі, а бувають важкі. Ті, які дуже непросто тобі даються, бо за ними стоїть біль та історія, яку важко передати в одному невеликому творі. За тиждень, 31 березня, ми всі будемо визначати день звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля. День героїзму та болі, день люті та помсти”, – йдеться у дописі.

До цього дня Укрпошта, в рамках серії “міста – герої”, випустить марку “Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель”, а також листівки та конверти серії.

“В цьому блоці ми випускаємо марки, присвячені всім 3-м містам-героям Київщини: там і знищена “Мрія”, і люди під мостом в Ірпені, і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі”, – зазначається у дописі.

Відсьогодні цей блок можна передзамовити за посиланням, а за тиждень – у відділеннях Укрпошти.

Окрім цього, також повідомляється про запуск продаж річної книги “Марки України за 2021 рік”.

“Звісно, трохи затримались з випуском, але маємо все робити на рівні, тож зібрали для Вас колекцію марок (серед них марка “Бахмут”) та оформили в круту книгу”, – додається у пості.