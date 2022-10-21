Суспільство

Укргідрометцентр спрогнозував, якою буде зима

21 Жовтня 2022 08:28
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опалення, зима

Укргідрометцентр прогнозує, що взимку середня температура очікується на 1-2 градуси вище за норму, розраховану за період 1991-2020 років, а ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25 – -30 градусів в Україні “дуже низька”.

Такий прогноз у відомстві зробили, проаналізувавши дані метеорологічних спостережень, накопичених в Україні за роки спостережень.

“Сучасний розвиток метеорологічної науки у всьому світі ще не дозволяє складати достовірні добові прогнози розвитку атмосферних процесів на тривалі періоди (1-3 місяці та більше). Водночас, завдяки метеорологічним спостереженням, які налічують у більшості областей України 80-100 і більше років, та створенню відповідних баз даних, українські метеорологи мають можливість аналізу таких великих масивів інформації та визначення трендів (напрямів) у температурному режимі в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Враховуючи дані аналізу температурних показників в Україні за останні 30 років можна зробити такі прогнози щодо зими 2022-23 років:

  • середня температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вище за норму, розраховану за період 1991-2020 рр.;
  • ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25…30 градусів в Україні дуже низька;
  • здебільшого можливі короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15…-20 градусів, на північному сході країни до -26 градусів.

Враховуючи це, в Укргідрометцентрі вказують, що перенесення початку опалювального періоду на пізніші терміни та його закінчення – на більш ранні терміни “обґрунтоване та підтверджується метеорологічними розрахунками”.

Раніше в уряді України на тлі обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфтраструктури попередили, що ця зима буде тяжкою.


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