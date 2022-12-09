Укренерго очікує за декілька днів повернутися до планових графіків відключень

НЕК “Укренерго” очікує, що за декілька днів Україна зможе повернутися до планових графіків відключень електроенергії.

Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький під час брифінгу в медіацентрі Україна – Укрінформ.

«Ми поступово в енергосистемі відновлюємо генеруючі потужності, відповідно і відновлюють роботу електростанції. І потрошки обсяг доступної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Я думаю, що за декілька днів ми досягнемо тієї межі, коли можна буде чітко всім дотримуватися цих планових графіків відключень», – зауважив Кудрицький.

Він також зазначив, що дефіцит електроенергії є цілодобовим, тому відключення теж цілодобові. Укренерго визначає його по кожній годині окремо, адже в різний період доби він змінюється. Так, у години пікового споживання вранці та увечері дефіцит зростає, а вночі – навпаки спадає.

Далі цей дефіцит визначається по областях пропорційно їхньому споживанню. За цими даними обленерго разом з військово-цивільними адміністраціями складають відповідні списки обмежень споживання електроенергії. Коли дефіцит занадто великий, як після системної аварії чи ракетної атаки, то часто встановлюються ліміти, в які області в такій ситуації не можуть вкластися. Саме через це Укренерго змушене уводити графіки додаткових відключень, адже систему потрібно збалансувати для уникнення колапсу.

«Тому наше завдання як оператора слідкувати за загальним балансом електроенергії, доводити ліміти до областей. Якщо ж споживання перевищує виробництво електроенергії і виникає дефіцит, в який області можуть не вкластися, уводяться додаткові графіки відключень. Тому найважливіше, щоб ми могли увійти в планові графіки, потрібно зменшити цей дефіцит, щоб обленерго могли в плановому режимі кожні 4 години відключати і підключати різні черги споживачів», – додав очільник Укренерго.

Зокрема, питання зменшення дефіциту пов’язане зараз з відновленням генеруючих потужностей в Україні, а саме: теплових та гідроелектростанцій. При цьому в Україні немає теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, які б не зазнали ушкоджень внаслідок ракетних ударів ворога. Водночас, атомні електростанції знаходяться в роботі, підтримуючи енергосистему.

«Хочу, щоб всі розуміли, що атомна генерація як до вторгнення забезпечувала половину або трошки більше потреб країни в електроенергії, так і зараз це робить. На самій атомній генерації ми не можемо виїхати, і тільки нею покрити споживання наших домогосподарств та підприємств. Тому нам потрібні інші види генерації, а вони дуже сильно пошкодженні», – резюмує Кудрицький.