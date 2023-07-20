Український персонал ЗАЕС відмовляється запускати четвертий енергоблок

Незаконно призначене Росією керівництво Запорізької АЕС наказало запустити четвертий енергоблок, український персонал відмовляється виконувати наказ.

Про це інформує Енергоатом.

“Незаконно призначений російською владою “генеральний директор” тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук вмовляє атомників, які відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом, запустити четвертий енергоблок”, – йдеться у повідомленні.

У Енергоатомі зазначили, що український персонал станції відмовляється виконувати наказ, оскільки він порушує ліцензію на експлуатацію від Держатомрегулювання України. Близько 30 ліцензованих працівників впродовж останнього тижня покинули ЗАЕС через постійний фізичний та психологічний тиск окупантів. Вони повернулись на підконтрольну Україні територію.

“Нині ж оперативний персонал, який завезли з РФ, є абсолютно некомпетентним та не має відповідного досвіду”, – вказує Енергоатом.

У Енергоатомі додали, що наразі Чернічук намагається долучити до роботи станції українських працівників, яким раніше заблокували доступ на ЗАЕС через відмову підписати контракт з Росатомом.