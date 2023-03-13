Суспільство

Український мультфільм про Мавку вийде у прокат у понад 80 країнах

13 Березня 2023 20:00
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кіно

Український мультфільм «Мавка. Лісова пісня», створений за мотивами твору Лесі Українки, вийде у прокат у понад 80 країнах світу.

Про це повідомило Держкіно.

Графік початку прокату мультфільму такий:

  • країни Близького Сходу та Північної Африки — 2 березня;
  • Франція, Бельгія — 29 березня;
  • Австралія та Нова Зеландія — 6 квітня;
  • Нідерланди — 19 квітня;
  • Італія — 20 квітня;
  • В’єтнам — 29 квітня;
  • Хорватія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Македонія, Косово — 27 квітня;
  • Андорра та Іспанія — 28 квітня;
  • Угорщина та Португалія — 4 травня;
  • Румунія — 12 травня;
  • Сербія та Чорногорія — 29 червня;
  • Естонія, Литва, Латвія, Польща — 14 липня;
  • Туреччина — 25 серпня.

А ось дати прем’єр в інших країнах анонсують згодом. Серед них є держави Латинської Америки, США, Канада, Південна Корея, Монголія, Ізраїль, Велика Британія, Чехія, Словаччина, Болгарія, Кіпр, Греція, Данія, Фінляндія, Норвегія та Швеція.


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