Український мультфільм про Мавку вийде у прокат у понад 80 країнах

Український мультфільм «Мавка. Лісова пісня», створений за мотивами твору Лесі Українки, вийде у прокат у понад 80 країнах світу.
Про це повідомило Держкіно.
Графік початку прокату мультфільму такий:
- країни Близького Сходу та Північної Африки — 2 березня;
- Франція, Бельгія — 29 березня;
- Австралія та Нова Зеландія — 6 квітня;
- Нідерланди — 19 квітня;
- Італія — 20 квітня;
- В’єтнам — 29 квітня;
- Хорватія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Македонія, Косово — 27 квітня;
- Андорра та Іспанія — 28 квітня;
- Угорщина та Португалія — 4 травня;
- Румунія — 12 травня;
- Сербія та Чорногорія — 29 червня;
- Естонія, Литва, Латвія, Польща — 14 липня;
- Туреччина — 25 серпня.
А ось дати прем’єр в інших країнах анонсують згодом. Серед них є держави Латинської Америки, США, Канада, Південна Корея, Монголія, Ізраїль, Велика Британія, Чехія, Словаччина, Болгарія, Кіпр, Греція, Данія, Фінляндія, Норвегія та Швеція.
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