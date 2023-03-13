Український мультфільм про Мавку вийде у прокат у понад 80 країнах

Український мультфільм «Мавка. Лісова пісня», створений за мотивами твору Лесі Українки, вийде у прокат у понад 80 країнах світу.

Про це повідомило Держкіно.

Графік початку прокату мультфільму такий:

країни Близького Сходу та Північної Африки — 2 березня;

Франція, Бельгія — 29 березня;

Австралія та Нова Зеландія — 6 квітня;

Нідерланди — 19 квітня;

Італія — 20 квітня;

В’єтнам — 29 квітня;

Хорватія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Македонія, Косово — 27 квітня;

Андорра та Іспанія — 28 квітня;

Угорщина та Португалія — 4 травня;

Румунія — 12 травня;

Сербія та Чорногорія — 29 червня;

Естонія, Литва, Латвія, Польща — 14 липня;

Туреччина — 25 серпня.

А ось дати прем’єр в інших країнах анонсують згодом. Серед них є держави Латинської Америки, США, Канада, Південна Корея, Монголія, Ізраїль, Велика Британія, Чехія, Словаччина, Болгарія, Кіпр, Греція, Данія, Фінляндія, Норвегія та Швеція.