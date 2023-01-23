Суспільство

Українські захисники знищили за добу 720 загарбників За даними на ранок понеділка, 23 січня, українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 121 480 військових. Також ЗСУ підбили російський катер. Загальні бойові втрати противника на 23.01 орієнтовно склали: особового складу – близько 121 480 (+720) осіб ліквідовано,

танків – 3150 (+5) од,

бойових броньованих машин – 6276 (+8) од,

артилерійських систем – 2146 (+2) од,

РСЗВ – 447 (+2) од,

засобів ППО – 220 (+0) од,

літаків – 287 (+0) од,

гелікоптерів – 277 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),

крилатих ракет – 749 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од,

спеціальної техніки – 193 (+0). Поділитися:



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