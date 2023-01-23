Українські захисники знищили за добу 720 загарбників

За даними на ранок понеділка, 23 січня, українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 121 480 військових. Також ЗСУ підбили російський катер.
Загальні бойові втрати противника на 23.01 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 121 480 (+720) осіб ліквідовано,
- танків – 3150 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 6276 (+8) од,
- артилерійських систем – 2146 (+2) од,
- РСЗВ – 447 (+2) од,
- засобів ППО – 220 (+0) од,
- літаків – 287 (+0) од,
- гелікоптерів – 277 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),
- крилатих ракет – 749 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од,
- спеціальної техніки – 193 (+0).
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