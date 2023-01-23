Суспільство

Українські захисники знищили за добу 720 загарбників

23 Січня 2023 08:12
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війна

За даними на ранок понеділка, 23 січня, українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 121 480 військових. Також ЗСУ підбили російський катер.

Загальні бойові втрати противника на 23.01 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 121 480 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків – 3150 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 6276 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2146 (+2) од,
  • РСЗВ – 447 (+2) од,
  • засобів ППО – 220 (+0) од,
  • літаків – 287 (+0) од,
  • гелікоптерів – 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),
  • крилатих ракет – 749 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од,
  • спеціальної техніки – 193 (+0).

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