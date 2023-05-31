Суспільство

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 470 російських загарбників За добу 30 травня українські бійці вбили близько 470 російських загарбників, знищили засіб протиповітряної оборони, 32 безпілотники різних типів, 15 артилерійських систем та три бойових броньованих машини РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 802 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 472 (+3) од,

артилерійських систем – 3 460 (+15) од,

РСЗВ – 575 (+0) од,

засоби ППО ‒ 333 (+1) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124 (+32),

крилаті ракети ‒ 1 107 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 230 (+11) од,

спеціальна техніка ‒ 454 (+0). Поділитися:



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