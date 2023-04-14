Суспільство

Українські військові завершили навчання на САУ Caesar у Данії

14 Квітня 2023 18:45
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зброя, данія

Українські військові завершили навчання на самохідних артилерійських установках Caesar у Данії. Озброєння планують відправити в Україну протягом найближчих тижнів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

Зазначимо, що уряд Данії в січні за підтримки парламенту вирішив передати Україні всі 19 САУ Caesar, які замовив у Франції. Окрім передачі техніки, Данія пообіцяла провести підготовку українських військових.

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен сьогодні відвідав останню групу українців, які проходили навчання.

“Наразі навчання й тренування завершені, і українці готові до використання системи”, – зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що загалом Данія надала Україні військову підтримку на 830 млн євро.


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