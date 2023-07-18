Суспільство

Українські військові стримують ворога в Харківській і Донецькій областях, – Генштаб

18 Липня 2023 19:27
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війна

Українські військові просуваються в Запорізькій області, стримують ворога в Харківській і Донецькій областях. Також захисника вдалося атакувати 8 артилерійських засобів росіян на вогневих позиціях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 6 крилатих ракет “Калібр” та 35 іранських ударних БпЛА “Шахед-136”.

Силами та засобами Повітряних Сил знищено 6 крилатих ракет “Калібр” та 31 ударний БпЛА противника типу “Шахед-136”.

Крім того, ворог завдав 70 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 18 бойових зіткнень.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.


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