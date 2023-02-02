Суспільство

Українські військові розпочнуть навчання на Leopard наступного тижня — FT

2 Лютого 2023 19:49
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зброя

Українські військовослужбовці розпочнуть навчання на танках Leopard 2 наступного тижня у рамках навчальної місії, яку фінансує Євросоюз. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на два поінформовані джерела.

За словами співрозмовників FT, для навчання захисників України вже «все готове». Остаточні деталі плану навчання узгодили під час зустрічі представників західних оборонних відомств у Німеччині в середу, 1 лютого. Очікується, що навчання триватиме близько шести тижнів.

Одне з джерел FT розповіло, що сотні українських військових вже вирушили в місця, де проходитиме навчання, у Німеччині та Польщі.

Офіційні особи також розповіли виданню про труднощі з доставкою бронетехніки на фронт: «Якщо ви хочете привезти їх вчасно, до квітня, ви можете уявити, скільки потрібно потягів, вагонів, щоб їх туди доставити… Це тільки транспортні засоби. [Є] також запчастини, боєприпаси — і час обмежений».


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