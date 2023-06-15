Українські військові просунулись до одного кілометра в районі Вугледара

Сили оборони Таврійського напрямку мають часткові успіхи у наступальних діях.

Про це повідомив речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

“Наші війська і підрозділи рухаються вперед в умовах жорстких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога, що міцно тримає свої позиції”, – акцентує військовослужбовець.

За словами Шершня на Вугледарському напрямку ворог здійснив два штурми.

“У рамках оборонної операції в районі міста Вугледар тривають заходи покращення тактичного положення. Так наші підрозділи і війська тут просунулися у бік противника до 1 кілометра. Поряд с тим ворог інтенсивно обстріляв цей населений пункт, а також було обстріляно Водяне, Курахове, Максимівку, Єлизаветівку, Пречистівку, Времівку, Велику Новосілку, Вільне Поле. Також ворог наніс авіаудар поблизу Золотої Ниви”, – повідомив речник.