Суспільство

Українські військові минулої доби знищили 500 окупантів Українські військові минулої доби знищили 500 окупантів та чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 88880 своїх солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника на 30 листопада орієнтовно склали: особового складу – близько 88880 (+500) осіб ліквідовано,

танків – 2914 (+3) од.,

бойових броньованих машин – 5872 (+6) од.,

артилерійських систем – 1902 (+1) од.,

РСЗВ – 395 (+0) од.

засобів ППО – 210 (+й) од.,

літаків – 280 (+0) од.,

вертольотів – 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+7),

крилатих ракет – 531 (+0),

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4429 (+6) од.,

спеціальної техніки – 163 (+0). Поділитися:



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