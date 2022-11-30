Українські військові минулої доби знищили 500 окупантів та чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 88880 своїх солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 30 листопада орієнтовно склали:
- особового складу – близько 88880 (+500) осіб ліквідовано,
- танків – 2914 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 5872 (+6) од.,
- артилерійських систем – 1902 (+1) од.,
- РСЗВ – 395 (+0) од.
- засобів ППО – 210 (+й) од.,
- літаків – 280 (+0) од.,
- вертольотів – 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+7),
- крилатих ракет – 531 (+0),
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4429 (+6) од.,
- спеціальної техніки – 163 (+0).
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