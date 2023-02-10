За даними на ранок п’ятниці, 10 лютого, українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 135 740 військових. Також ЗСУ збили вертоліт та три БПЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 135740 (+730) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3258 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 6471 (+3) од,
- артилерійських систем – 2251 (+7) од,
- РСЗВ – 463 (+0) од,
- засоби ППО – 233 (+1) од,
- літаків – 295 (+0) од,
- гелікоптерів – 286 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3),
- крилаті ракети – 796 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5) од,
- спеціальна техніка – 211 (+0).
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