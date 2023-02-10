Суспільство

Українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів За даними на ранок п’ятниці, 10 лютого, українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 135 740 військових. Також ЗСУ збили вертоліт та три БПЛА. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 135740 (+730) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3258 (+3) од,

бойових броньованих машин – 6471 (+3) од,

артилерійських систем – 2251 (+7) од,

РСЗВ – 463 (+0) од,

засоби ППО – 233 (+1) од,

літаків – 295 (+0) од,

гелікоптерів – 286 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3),

крилаті ракети – 796 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5) од,

спеціальна техніка – 211 (+0). Поділитися:



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