Суспільство

Українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів

10 Лютого 2023 08:19
28
війна

За даними на ранок п’ятниці, 10 лютого, українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 135 740 військових. Також ЗСУ збили вертоліт та три БПЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 135740 (+730) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3258 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 6471 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2251 (+7) од,
  • РСЗВ – 463 (+0) од,
  • засоби ППО – 233 (+1) од,
  • літаків – 295 (+0) од,
  • гелікоптерів – 286 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3),
  • крилаті ракети – 796 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5) од,
  • спеціальна техніка – 211 (+0).

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