Українські танкісти почнуть тренуватися у Польщі вже за кілька днів – Блащак

Українські танкісти почнуть тренуватися у Польщі вже за кілька днів. Про це під час спільної пресконференції міністрів оборони України та Польщі заявив Маріуш Блащак, повідомляє Military Media Center.

Глава Міноборони Польщі наголосив, що Україна чекає посилення наступу росіян, тому отримання важкої зброї – дуже важливе, ключове питання зараз.

Він додав, що країни-учасниці танкової коаліції домовилися зустрітись у Брюсселі цього місяця, щоб прискорити постачання танків Leopard 2 Україні.

“Найважливіше зараз – це розпочати тренування українських солдатів на цих танках. Такі тренування розпочнуться у Польщі, буквально за кілька днів”, – сказав Блащак.