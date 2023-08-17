Українська розвідка не виключає провокацій на День Незалежності

Військова розвідка припускає, що Росія може вчинити провокації на 24 серпня, тому що країну-терориста особливо дратує згадка про незалежність України.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Представник ГУР повідомив, що українські сили «на межі можливостей» захищають українське небо «і в будні, і у свята».

«Ми розуміємо, що особливими подразниками для ворога є всі символи української державності. Росія веде геноцидну війну і реалізовує геноцид українського народу, тому сама згадка про незалежність України… є для них особливо дошкульною. Так, провокації можуть бути», — сказав він.

При цьому він наголосив, що і в інші дні цивільні та військові мають бути готові до ракетних ударів країни-агресора.

«І в принципі фактично весь арсенал озброєнь і засобів, який у них є, вони вже використали в цій злочинній, геноцидній війні проти українців», — додав він.