Суспільство

Українців попередили про аварійні відключення

16 Листопада 2022 10:00
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електроенергія

По всій Україні 16 листопада застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення. Напередодні відбулася найбільша атака в історії енергетики.

Про це повідомялє прес-служба “Укренерго”.

“Масовані ракетні удари 15 листопада та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, 16 листопада була найбільша атака в історії енергетики, від якої постраждали всі регіони України.

Найбільш складна ситуація на заході Україні, а також у центральному і північно-східних регіонах. Для стабілізації енергосистеми “Укренерго” було застосовано аварійні графіки відключень. Це дозволило запобігти повному знеструмленню країни, завив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Наступні декілька дні будуть важкими: наближається похолодання і споживання електроенергії зростатиме, відповідно навантаження на мережі теж, додав він.

Кудрицький закликав з розумінням ставитися до відключень, які будуть впроваджуватися по мірі необхідності.

“Ворог жорстокий і ми розуміємо, що на цьому він може не зупинитися. У нас є план реагування на різні ситуації, у тому числі й найгірші. Водночас українцям треба бути готовими до значних перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені пристрої та павербанки”, – додав він.


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