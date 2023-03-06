Суспільство

Українці проголосували, аби залишити 8 березня вихідним

6 Березня 2023 11:00
51
читать на русском →

Понад 1,3 млн українців в Дії віддали свої голоси аби залишити 8 березня вихідний.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в Дії. Більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним – 1 325 327 голосів.

Ще 703 347 громадян вважають, що “цей день має бути робочим” та 110 164 – не змогли визначитися.

Міністр цифрової трансформації України наголосив, що кількість українців, які взяли участь в опитуванні наразі є рекордною для Дії.

“Вдячний усім, хто голосує і допомагає нам будувати електронну демократію. Робимо все, щоб держава враховувала думку кожного українця”, – пише Федоров.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Березня 2023 12:17
63

Уряд призначив директора НАБУ
6 Березня 2023 13:22
5

СБУ вилучила нафтопродукти “Укрнафти” і “Укртатнафти” на майже 800 мільйонів
6 Березня 2023 08:54
70

Уночі Росія запустила по Україні 15 “Шахедів”, 13 з них збили
6 Березня 2023 07:26
71

ISW: Українські сили, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті
6 Березня 2023 07:08
22

Минулої доби ЗСУ відбили понад 95 атак російських загарбників, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
усі думки