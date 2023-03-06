Українці проголосували, аби залишити 8 березня вихідним

Понад 1,3 млн українців в Дії віддали свої голоси аби залишити 8 березня вихідний.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в Дії. Більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним – 1 325 327 голосів.

Ще 703 347 громадян вважають, що “цей день має бути робочим” та 110 164 – не змогли визначитися.

Міністр цифрової трансформації України наголосив, що кількість українців, які взяли участь в опитуванні наразі є рекордною для Дії.

“Вдячний усім, хто голосує і допомагає нам будувати електронну демократію. Робимо все, щоб держава враховувала думку кожного українця”, – пише Федоров.