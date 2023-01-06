Суспільство

Українці мають бути готовими до відновлення аварійних відключень світла – Шмигаль

6 Січня 2023 19:02
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електроенергія

У звʼязку з суттєвим похолоданням та можливою черговою атакою росіян на українську енергетичну інфраструктуру українці мають бути готовими до аварійних відключень електроенергії.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

“Росія продовжує завдавати ударів по нашій енергетиці. Протягом п’яти днів нового року ворог здійснив дві атаки дронами, внаслідок чого пошкоджень дістали об’єкти генерації та магістральних мереж. Також продовжувались обстріли енергетики на сході та на півдні”, – зазначив глава Кабміну.

Він додав, що тепла погода та святкові дні привели до зниження споживання, що дало змогу протягом новорічних свят не застосовувати відключення.

“Однак уже вчора, 5 січня, споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі було запроваджено графіки планових відключень. Від сьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно зросте споживання і дефіцит в енергосистемі збільшиться”, – заявив він.

За словами премʼєра, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

“Тому ми всі маємо бути готовими до відновлення аварійних відключень”, – резюмував він.


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