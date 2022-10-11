Україна звільнила з російського полону 32 захисників

Україна провела черговий обмін полоненими: вдалося звільнити 32 бійця.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Вдалося звільнити 32 наших воїни та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Серед звільнених — офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти. У кожного полоненого своя історія”, — зазначив Єрмак.

Він додав, що ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу у клубі “Динамо” (Львів). Він воював за Україну, зустрів своє кохання — дівчину, з якою у них народилися діти. На фронт пішов добровольцем.

“Сьогодні ми звільнили рядового, який служив разом зі своїм старшим братом. Брат загинув на його очах, а молодший брат в той же день потрапив в полон. У старшого брата залишилась дружина та дві доньки”, — розповів голова ОП.

Єрмак також додав, що звільнені бійці проходять медичний огляд.