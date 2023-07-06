Суспільство

Україна повернула з російського полону 45 військових та 2 цивільних

6 Липня 2023 15:54
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Україна, 6 липня, повернула з російського полону ще 45 українських захисників.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Нам вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних.

Серед них – двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник “Азовсталі” та тероборонівець з Херсону”, – повідомив Єрмак.

За його словами, вдалося повернути оборонців Маріуполя та “Азовсталі”. Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків.

Також додому повернулися незаконно вивезені до Росії українських дітей – 6-річного Рената та 10-річну Варвару.

Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року.

“Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення”, – додав керівник ОП.


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