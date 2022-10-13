Україна повернула з російського полону 20 військових

Україна повернула з полону 20 військовослужбовців, зокрема, бійців, яких утримували в Оленівці.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед звільнених з російського полону захисників 14 воїнів ЗСУ, 4 бійців тероборони, нацгвардієць та військовослужбовець ВМС.

«Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті. Це 20 історій українських героїв. Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей», – написав Єрмак.