Суспільство

Україна повернула ще трьох дітей, яких окупанти вивезли в російський дитячий табір — омбудсмен

20 Грудня 2022 21:57
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війна, діти

Україні вдалося повернути додому ще трьох дітей, яких російські окупанти вивезли до дитячого табору «Ведмедик» у росії.

Про це 20 грудня повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Під час тимчасової окупації Харківщини росіяни розлучили цих дітей з батьками та під приводом «оздоровлення» вивезли у серпні 2022 року до дитячого табору «Ведмедик» у місті Геленджик, що в росії.

«Наразі дорога до РФ пролягає через треті країни, тому батькам довелося пройти величезний та подекуди небезпечний шлях, здолати який самостійно практично неможливо», — відзначив Лубінець.

Омбудсмен нагадав, що, за даними вебпорталу «Діти війни», внаслідок збройної агресії рф проти України від початку повномасштабного вторгнення і станом на 19 грудня з України депортували 13 613 дітей.

31 серпня на сайті «Кубань-24» російські журналісти повідомили, що в табір «Ведмедик» у селище Кабардинка неподалік Геленджика приїхали 300 дітей зі «звільнених» районів Харківської області.

А у вересні, коли українські військові почали звільняти окуповану Харківщину, на російському телеканалі НТВ опублікували інший сюжет — про те, що українські діти мали б повернутися додому, але «туди поки не можна». Так українські діти наразі змушені залишатися в росії.


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