Суспільство

Україна перепрофільовує ППО для захисту портової інфраструктури, – ОК “Південь”

4 Серпня 2023 16:20
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ппо

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що в Україні триває робота з перепрофілювання протиповітряної оборони для посилення захисту портової інфраструктури.

Про це Гуменюк інформує в етері “Радіо Свобода“.

За її словами, з моменту виходу РФ з “зернової угоди”, окупанти здійснили сім атак на портову інфраструктуру півдня України із застосуванням ракет і дронів.

“Досить потужні атаки, які намагалися пошкодити як портові потужності виробничі, так і зернові сховища, і сам предмет перевезення, тобто зерно. Атаки були здійснені із використанням різного виду озброєння з різних напрямків і максимально зосереджені на досягненні позитивного результату”, – сказала речниця.

Гуменюк наголосила, що наразі всі українські порти готові продовжувати роботу і забезпечувати відвантаження зерна. Зараз триває робота з перепрофілювання ППО.

“Те, що стосується майбутнього захисту, ми продовжуємо роботу з перепрофілювання протиповітряної оборони. Продовжуються роботи на всіх рівнях, в тому числі і з міжнародними партнерами для того, щоб посилити нас технічно засобами повітряної протиракетної оборони, які будуть здатні протидіяти тим видам озброєння, які ворог застосовує на цьому напрямку”, – додала вона.


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