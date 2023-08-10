Україна передала Пентагону звіт про застосування касетних боєприпасів – CNN

Україна надала США звіт про використання американських касетних боєприпасів у боротьбі з Росією. Про це повідомляє CNN із посиланням на українського чиновника.

За словами чиновника, інформація, передана Пентагону, містила дані як щодо кількості випущених касетних снарядів, так і знищених російських цілей.

Звіт було передано у відповідь на запит США у межах угоди про відправлення в Україну артилерійських касетних снарядів, відомих як DPICM.

США, Росія та Україна не підписали Конвенцію щодо касетних боєприпасів, що забороняє виробництво та застосування цієї зброї, яку підписали понад 100 країн.