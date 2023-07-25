Суспільство

“Укравтодор” пояснив, чому обвалився міст на Закарпатті

25 Липня 2023 08:10
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дтп, дорога

Обвал трьох секцій аварійного мосту поблизу селища Тересва Тячівського району в Закарпатській області 24 липня стався через перевищення допустимої ваги для руху транспортом.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Мостовий перехід через річку Тересва на автомобільній дорозі Н-09 збудували в 1957 році.

“Відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався. Проїзд мостом підтримувався виключно в рамках експлуатаційного утримання”, — наголошують в агентстві.

З 2018 року споруда перебувала в аварійному стані, тому там заборонили проїжджати транспортним засобам, вагою понад 7 тонн. Обабіч мосту стояли відповідні попереджувальні знаки, кажуть в “Укравтодорі”.

Під час руху вантажівки з піском вагою понад 45 тонн допустиму вагу було перевищено у 7 разів. Через це секції аварійного мосту й обвалилися.


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