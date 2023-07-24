На Закарпатті обвалився міст разом з людьми

Рух транспорту на цій ділянці дороги перекрито.

У понеділок, 24 липня, на трасі Мукачево-Рогатин, в межах населеного пункту Бедевля в Тячівському районі Закарпатської області обвалився транспортний міст.

Про це повідомили в поліції Закарпатської області.

Інцидент стався 24 липня о 19:00. Там під час руху автомобілів на трасі Мукачево-Рогатин, в межах населеного пункту Бедевля в Тячівському районі, обвалився транспортний міст разом із двома автомобілями, які у той час рухались по переправі.

“За попередніми даними обвалилась одна із секцій мосту разом з двома транспортними засобами – вантажівкою та легковим автомобілем. Інформація про потерпілих уточнюється”, – повідомили у поліції.

На місці інциденту працюють правоохоронці, рятувальники та медики. Рух транспорту перекрито.