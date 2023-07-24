Суспільство

На Закарпатті обвалився міст разом з людьми

24 Липня 2023 20:46
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поліція

Рух транспорту на цій ділянці дороги перекрито.

У понеділок, 24 липня, на трасі Мукачево-Рогатин, в межах населеного пункту Бедевля в Тячівському районі Закарпатської області обвалився транспортний міст. 

Про це повідомили в поліції Закарпатської області. 

Інцидент стався 24 липня о 19:00. Там під час руху автомобілів на трасі Мукачево-Рогатин, в межах населеного пункту Бедевля в Тячівському районі, обвалився транспортний міст разом із двома автомобілями, які у той час рухались по переправі. 

“За попередніми даними обвалилась одна із секцій мосту разом з двома транспортними засобами – вантажівкою та легковим автомобілем. Інформація про потерпілих уточнюється”, – повідомили у поліції. 

На місці інциденту працюють правоохоронці, рятувальники та медики. Рух транспорту перекрито. 


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