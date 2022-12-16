У всіх областях України вводяться аварійні відключення світла

По всій країні вводяться екстрені аварійні відключення світла через влучання в енергооб’єкти в декількох областях.

Про це повідомив заступник голови ОП Тимошенко.

“Просимо з розумінням ставитися до відключень електроенергії та тимчасових перепадів подачі водо/теплопостачання”, – повідомів він.

Під час масованої атаки по Україні у п’ятницю, 16 грудня, російські окупанти знову поцілили по енергетиці України.

Харків і Полтава повністю опинилися знеструмленими.

Також без світла залишились Черкаси, Умань та Кіровоградська область.

У Дніпрі призупинено роботу тролейбусів та трамваїв. Метро в місті наразі працює як укриття.