Суспільство

У Криму розбився російський ударний гелікоптер, обидва пілоти загинули

12 Травня 2023 18:04
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крим

У селі Світле Джанкойського району у п’ятницю, 12 травня, впав вертоліт.

Як заявили в Міноборони РФ, обидва льотчики загинули.

Попередня причина аварії – відмова техніки.

Село Світле знаходиться приблизно у 30 км від Джанкою.


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