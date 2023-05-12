У Криму розбився російський ударний гелікоптер, обидва пілоти загинули

У селі Світле Джанкойського району у п’ятницю, 12 травня, впав вертоліт.
Як заявили в Міноборони РФ, обидва льотчики загинули.
Попередня причина аварії – відмова техніки.
Село Світле знаходиться приблизно у 30 км від Джанкою.
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У селі Світле Джанкойського району у п’ятницю, 12 травня, впав вертоліт.
Як заявили в Міноборони РФ, обидва льотчики загинули.
Попередня причина аварії – відмова техніки.
Село Світле знаходиться приблизно у 30 км від Джанкою.
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