Суспільство

У Криму розбився російський ударний гелікоптер, обидва пілоти загинули У селі Світле Джанкойського району у п’ятницю, 12 травня, впав вертоліт. Як заявили в Міноборони РФ, обидва льотчики загинули. Попередня причина аварії – відмова техніки. Село Світле знаходиться приблизно у 30 км від Джанкою. Поділитися:



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