У РФ по радіо запустили екстрене “звернення” Путіна про напад України та загальну мобілізацію

У Ростовській, Бєлгородській і Воронезькій областях РФ у радіоефірі транслювали звернення Володимира Путіна, в якому той закликав росіян евакуюватися вглиб країни через вторгнення української армії і оголосив про мобілізацію; місцева влада та Кремль заявляють, що це фейк.

“Росіяни, співгромадяни, брати і сестри. Сьогодні о 4 ранку українські війська, озброєні блоком НАТО, за згодою і за підтримки Вашингтона вторглися на територію Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Наші прикордонники і Збройні сили дають гідну відсіч переважаючим силам агресора. На території Курської, Бєлгородської, Брянської областей моїм указом введено воєнний стан. Також сьогодні підпишу указ про загальну мобілізацію, оскільки для перемоги над небезпечним і підступним ворогом нам потрібно буде об’єднати всі сили Російської Федерації”.

У зверненні жителів Курської, Бєлгородської, Брянської областей закликали евакуюватися вглиб території Росії.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав звернення фейков і заявив, що наразі контроль над ефіром відновлено. Влада регіонів вважає, що звернення мало на меті посіяти паніку.