У РФ підвищили вік перебування у запасі військовозобов’язаних

Російська Держдума ухвалила у другому читанні законопроект, який у тому числі підвищує на п’ять років граничний вік перебування в запасі деяких громадян, які мають військові звання.

До II читання ініціативу доопрацювали, пишуть росЗМІ. Так, у законі “Про військовий обов’язок і військову службу” пропонується встановити новий граничний вік перебування в запасі громадян, які мають звання солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків та мічманів. Граничний вік таких військовозобов’язаних, що належать до першого розряду, підвищується з 35 до 40 років, до другого розряду – з 45 до 50 років, до третього розряду – з 50 до 55 років.

Відповідно до цього також збільшується граничний вік перебування запасників у мобілізаційному резерві. Тепер же для громадян, які мають військові звання старших офіцерів, він складе 65 років (сьогодні в більшості випадків він становить 60 років), для тих, хто має військові звання молодших офіцерів – 60 років (сьогодні 55 років).

Нові норми набудуть чинності з 1 січня 2024 року. При цьому документ передбачає перехідний період до 1 січня 2028 року, щоб громадяни, які перебувають у запасі, поетапно переводилися у відставку.