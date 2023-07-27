Суспільство

У Полтаві демонтували пам’ятники Ватутіну та Пушкіну

27 Липня 2023 14:41
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декомунізація

У Полтаві зранку 27 липня демонтували пам’ятники радянському генералові Миколі Ватутіну та російському поетові Олександру Пушкіну.

Про це повідомив секретар Полтавської міськради Андрій Карпов.

Як зазначає місцеве видання “Полтавщина“, пам’ятник Ватутіну був встановлений на розі вулиць Соборності та УПА, а погруддя Пушкіну — на однойменній вулиці, на території Березового скверу.

Тепер пам’ятник Пушкіну можуть передати до Полтавського краєзнавчого музею, а Ватутіну — у музей “Парк радянського періоду” на Сумщині, як розповідали раніше в міській раді.

Рішення про демонтаж пам’ятників міськрада ухвалила 24 липня. Також у Полтаві планують демонтувати пам’ятник радянському військовому Олексію Зигіну. Однак це відбудеться пізніше через вагу пам’ятника та складність робіт.


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