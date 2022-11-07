Суспільство

У МВС пояснили, що робити українцям, якщо світла й тепла немає добу і більше

7 Листопада 2022 19:35
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Українцям пояснили, що робити, якщо під час опалювального сезону впродовж доби немає світла та тепла.

Рекомендації МВС опубліковано на Урядовому порталі.

Відомство рекомендує відключити електропобутові прилади, щоби від стрибків напруги вони замкнули та не виникла пожежа. Для освітлення приміщення можна використовувати ліхтарі, свічки тощо. При цьому в МВС радять не використовувати деревне вугілля або домашній генератор у приміщенні, адже це небезпечно – виділяється чадний газ, який неможливо побачити чи відчути.

У відомстві зазначили, що якщо не відкривати холодильник або морозильник без необхідності, то продукти можна зберегти замороженими протягом 2-3 днів.

Що робити, якщо під час опалювального сезону немає світла та тепла більше, ніж 2 дні?

  • Щоб зберегти тепло, герметично закрийте вікна, двері та додатково утепліть вхідні двері. Розмістіть всіх членів родини в одній кімнаті та тимчасово закрийте інші.
  • Використовуйте теплий одяг, термобілизну та дізнайтеся про найближчі пункти обігріву, а також станції зарядки мобільних телефонів.
  • Закупіть продукти тривалого зберігання, наприклад, овочеві, м’ясні або рибні консерви. Для приготування їжі за можливості придбайте газову горілку або портативну настільну плиту тощо.
  • Створіть запаси води та забезпечте її зберігання, а також дізнайтеся про місця де її можна взяти.

При цьому питну воду МВС радить зберігати в закритих ємностях.


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