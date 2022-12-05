Суспільство

У міноборони РФ стверджують, що під час вибухів на аеродромах загинули троє російських військових

5 Грудня 2022 19:10
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росія

Російське Міноборони заявило, що у понеділок були атаковані аеродроми “Дягилево” в Рязанській області та “Енгельс” Саратовської області, на яких розташовуються стратегічні бомбардувальники.

Міноборони РФ заявило, що Україною вранці 5 грудня “були здійснені спроби нанесення ударів реактивними безпілотними літальними апаратами радянського виробництва по військових аеродромах “Дягилево” в Рязанській області та “Енгельс” Саратовської області”.

Там заявили, що російська ППО начебто перехопила українські БПЛА, що летіли на малій висоті.

Водночас, Міноборони РФ повідомило, що “у результаті падіння і вибуху на російських аеродромах уламків реактивних безпілотників було незначно пошкоджено обшивку корпусу двох літаків”, а також “троє російських військовослужбовців технічного складу, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення”.

Ще четверо російських військовослужбовців дістали поранення.


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