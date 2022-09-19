Суспільство

У Міноборони показали рапорти з масовими відмовами солдатів рф воювати в Україні

19 Вересня 2022 13:20
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр показала знайдені ЗСУ рапорти російських загарбників, у яких вони відмовляються виконувати накази командування, і рапорти про розірвання контрактів.

Відповідне відео оприлюднено на її сторінці у Фейсбуці.

Зокрема, у відео українські військові продемонстрували цілий стос виявлених у звільненому населеному пункті рапортів, у яких загарбники відмовляються від умов контракту. “Масові відмови російських військових від виконання наказів. І це правильний вибір! Крута знахідка від нашого військовослужбовця Юрія Кочевенка”, – написала Маляр.


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