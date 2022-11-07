Суспільство

У Маріуполі побільшало могил (супутникові знімки)

7 Листопада 2022 14:55
19
окупація

Супутникові знімки фіксують збільшення могил на кладовищі поблизу Маріуполя, згідно аналізу, понад 1500 нових могил було вирито на місці масового поховання поблизу міста.

Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що місце на північний захід від Маріуполя складається з великого поля могил, яке, за словами українських чиновників і свідків, містить тисячі тіл.

Нещодавні супутникові знімки від компанії Maxar показують, що три місця масового поховання під Маріуполем, розташовані в Старому Криму, Мангуші та Виноградному, неухильно зростають з весни.

Центр інформаційної стійкості проаналізував знімки Старого Криму і дійшов висновку, що з моменту останнього аналізу знімків на цьому місці у червні було вирито 1 500 нових могил.

Свідки в Маріуполі розповіли ЗМІ, що бачили, як російська влада витягала тіла з-під завалів зруйнованих будівель у місті протягом останніх місяців і відвозила їх для поховання.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
7 Листопада 2022 16:01
10

Росія домовилась з Іраном про постачання балістичних ракет, – Повітряні сили

7 Листопада 2022 15:49
10

“Мотор Січ”, “Укрнафту” і ще три підприємства передали Міноборони, – Данілов
7 Листопада 2022 13:13
109

В Україну прибули ЗРК NASAMS і Aspide
7 Листопада 2022 12:54
45

Росія витратила близько 80% своїх сучасних ракет – розвідка
7 Листопада 2022 12:27
16

Користувачі “Дії” обрали Тараса Тополю, Джамалу та Юлію Саніну у журі нацвідбору на Євробачення-2023

Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

усі думки