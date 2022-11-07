У Маріуполі побільшало могил (супутникові знімки)

Супутникові знімки фіксують збільшення могил на кладовищі поблизу Маріуполя, згідно аналізу, понад 1500 нових могил було вирито на місці масового поховання поблизу міста.

Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що місце на північний захід від Маріуполя складається з великого поля могил, яке, за словами українських чиновників і свідків, містить тисячі тіл.

Нещодавні супутникові знімки від компанії Maxar показують, що три місця масового поховання під Маріуполем, розташовані в Старому Криму, Мангуші та Виноградному, неухильно зростають з весни.

Центр інформаційної стійкості проаналізував знімки Старого Криму і дійшов висновку, що з моменту останнього аналізу знімків на цьому місці у червні було вирито 1 500 нових могил.

Свідки в Маріуполі розповіли ЗМІ, що бачили, як російська влада витягала тіла з-під завалів зруйнованих будівель у місті протягом останніх місяців і відвозила їх для поховання.