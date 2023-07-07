У Києві запрацював єдиний номер для виклику всіх екстрених служб

У Києві почала повноцінно працювати служба 112. Її послугами мешканці столиці можуть скористатися у разі будь-якої надзвичайної ситуації.

“МВС повноцінно запровадило службу 112 у Києві – єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій. Комунікаційний центр 112 вже обробляє вхідну інформацію та покриває столицю”, – лчільник МВС Ігор Клименко.

Він зазначив, що до операторів служби надходять дзвінки від громадян, а потім запити перенаправляють до необхідних підрозділів залежно від конкретної ситуації.

У службі 112 працюють оператори, які володіють мовою жестів. Вони можуть спілкуватися за допомогою відеозв’язку – для цього необхідно надіслати SMS-повідомлення на номер 112 та чекати на з’єднання.

Клименко наголосив, що зараз службу планують запустити у всіх містах-мільйонниках, а потім – по всій території держави.