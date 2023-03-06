Суспільство

У Курській області вночі вартовий-строковик розстріляв товаришів по службі

6 Березня 2023 09:28
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росія

Вночі у Курській області Росії військовий строкової служби відкрив вогонь по своїм товаришам по службі, один із них загинув.

Про це повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що в 37-ій мотострілецькій бригаді в/ч 69647, що тимчасово дислокується на території Суджанського району Курської області, військовий-строковик відкрив стрілянину.

За попередніми даними, вартовий 22-річний Магомед М. почув сторонніх у зоні вартового поста. Він крикнув: “Стій, хто йде”, проте відповіді не було, і строковик відкрив вогонь на ураження.

Унаслідок стрілянини загинув 19-річний строковик із Татарстану Тамір Г., ще один 22-річний солдат строкової служби з Новосибірська Владислав К. потрапив до лікарні.


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